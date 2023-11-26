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Kastamonu Cide'de fındık bahçesinde düşen kadın yaşamını yitirdi

Kastamonu Cide'de fındık bahçesinde düşen kadın yaşamını yitirdi

Kastamonu'nun Cide ilçesi, geçtiğimiz günlerde yaşanan ve yürekleri burkan bir olaya sahne oldu. Yalçınköy köyünde, fındık bahçesinde meydana gelen trajik bir kaza, 55 yaşındaki Celaliye Tay'ın hayatını kaybetmesine neden oldu.

Celaliye Tay, olay günü, fındık bahçesinde temizlik yapmak üzere evinden ayrıldı. Ancak, bahçede çalışırken dengesini kaybederek düştü ve ağır yaralandı. Bu acı kazanın ardından, Tay'ın yakınları tarafından tarlada bulunarak hemen hastaneye götürülmek üzere yola çıkarıldı. Ne yazık ki, Celaliye Tay, hastaneye ulaşmadan önce yaşam mücadelesini kaybetti.

Cide'de yaşanan acı olay

Bu trajik olay, Cide ilçesine bağlı Yalçınköy köyünde büyük üzüntüye neden oldu. Celaliye Tay'ın ani ölümü, köy sakinleri arasında derin bir yas bıraktı. Tay'ın cenazesi, adli tıbbi inceleme için Ankara Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Olayın ardından yapılan ilk incelemeler, Tay'ın düşme sonucu ağır yaralanmasının ölümüne yol açtığını ortaya koydu.

Fındık bahçesindeki iş kazaları ve önlemler

Bu tür iş kazaları, özellikle kırsal alanlarda sıkça rastlanan ve ciddi sonuçlar doğuran olaylardır. Fındık bahçelerinde çalışanların güvenliği için alınması gereken önlemler, bu tür trajik kazaların önüne geçebilir. Celaliye Tay'ın yaşamını yitirmesi, iş güvenliği konusunda daha fazla dikkat ve önlem alınması gerektiğini bir kez daha gözler önüne seriyor.

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