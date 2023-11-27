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Kastamonu Cide'de fırtına felaketinde, Gün ağarınca ortaya çıkan hasar

Kastamonu Cide'de fırtına felaketinde, Gün ağarınca ortaya çıkan hasar

Kastamonu'nun Karadeniz sahilinde yer alan Cide ilçesini etkisi altına alan şiddetli fırtına, gece boyunca devam eden etkisiyle hayatı olumsuz etkiledi. Özellikle gece saatlerinde yoğunlaşan fırtına, ilçenin sosyal ve ekonomik hayatını adeta felç etti.

5 Metre yükseklikteki dalgalar sahili dövdü

Fırtınanın getirdiği yaklaşık 5 metre yüksekliğindeki dalgalar, Cide sahilini gece boyunca vurdu. Bu doğal güç karşısında Cide'nin deniz ile kara arasındaki kıyı şeridi adeta savaş alanına döndü.

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Ulaşımda aksamalar: D010 karayolu sular altında

Fırtına nedeniyle Cide ile Bartın arasındaki temel ulaşım ağını oluşturan D010 karayolu, dev dalgaların etkisiyle sular altında kaldı. Bu durum, bölgedeki ulaşımı ciddi şekilde etkiledi ve alternatif yolların kullanılmasını zorunlu kıldı.

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Altyapıya büyük zarar: kaldırımlar ve trafolar etkilendi

Fırtına, kaldırım taşlarını yerinden oynatarak büyük bir hasara yol açtı. Ayrıca, ilçeye elektrik sağlayan ana trafoda, deniz suyunun neden olduğu risklere karşı ekiplerin gece boyunca yoğun çabası dikkat çekti.

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Temizlik ve onarım çalışmaları devam ediyor

Karayolları ekipleri, D010 karayolunda güvenlik önlemlerini arttırarak, denizden sürüklenen kaya ve çakıl taşlarıyla mücadele etti. İlçenin fırtınadan etkilenen diğer bölgelerinde de temizlik ve onarım çalışmaları devam ediyor.

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Evler ve bahçeler sular altında

Cide'de birçok evin bahçesinin sular altında kaldığı gözlemlendi. Bu durum, ilçe sakinlerinin yaşam koşullarını olumsuz etkileyerek, normal hayata dönüşü zorlaştırdı.

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Cide'de normalleşme çabaları

Fırtınanın yarattığı hasarın gün ışığıyla daha net bir şekilde ortaya çıkması, ilçe sakinlerini ve yetkilileri harekete geçirdi. Ekipler, fırtınanın etkilerini silmek için yoğun bir çalışma içinde.

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