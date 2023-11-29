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Kastamonu Cide'de fırtına sonrası onarım çalışmaları hız kazandı

Kastamonu Cide'de fırtına sonrası onarım çalışmaları hız kazandı

Kastamonu Cide'de şiddetli fırtınanın neden olduğu hasar sonrası, Karayolları ve Belediye ekipleri acil onarım çalışmalarına başladı. Balıkçılar, fırtına sonrası zarar gören ağları kurtardı, D010 karayolunda ulaşım düzenleniyor.

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Karayolları ve Cide Belediyesi ekipleri, fırtınanın yarattığı hasarı gidermek için yoğun bir çaba içerisinde. Özellikle dalgaların zarar verdiği istinat duvarlarının onarımı için kamyonlarla taşınan kayalar, hasarlı bölgelere yerleştiriliyor. D010 karayolu üzerinde, ulaşımın tek şeritten sağlandığı bölgede, Karayolları ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.

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Balıkçıların fırtına sonrası mücadelesi

Cide'deki balıkçılar, fırtına sonrasında limanda bulunan teknelerinde hasar tespiti yapmaya çalıştı. Fırtınanın gücüyle denize düşen ve zarar gören balık ağları, balıkçılar tarafından denizden çıkarıldı. Yerel balıkçı Yılmaz Can'a göre, ağların denize düşmesi nedeniyle yaklaşık 300 bin lira zarar meydana geldi.

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İlçede hayat normale dönmeye çalışıyor

Cide ilçesinde, fırtınanın etkisini kaybetmesiyle birlikte, normal yaşam koşullarına dönüş için adımlar atılıyor. Karayolları ve Belediye ekipleri, hasar gören bölgelerdeki onarım çalışmalarını hızlandırarak, ilçenin bu doğal afetten en kısa sürede kurtulmasını hedefliyor.

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