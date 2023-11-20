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Kastamonu Cide'de trafik kazası: yağmurda kayan otomobil takla attı, sürücü yaralı

Kastamonu Cide'de trafik kazası: yağmurda kayan otomobil takla attı, sürücü yaralı

Kastamonu'nun Cide ilçesinde, sağanak yağış sebebiyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, takla atarak yaralandı. Otomobil hurdaya döndü.

Cide'de yağmur tehlikesi: kontrolden çıkan otomobil takla attı

Kastamonu'nun Cide ilçesi, yağışlı bir günün şahidi oldu. Şenpazar karayolunda, 37 ACS 895 plakalı otomobilin sürücüsü, sağanak yağışın yol açtığı kaygan zeminde direksiyon hakimiyetini kaybetti. Bu kontrol kaybı, aracın takla atmasına neden oldu.

Kaza sonrası ilk müdahale ve hastane sürecicide-kaza-4.jpg

Kazanın ardından yaralanan sürücü, kendi imkanlarıyla araçtan çıkmayı başardı ve durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Olay yerine hızla ulaşan sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi yaparak hastaneye sevk etti.

Hurdaya dönen aracı çekiciyle kaldırıldıcide-kaza-3.jpg

Kaza sonucunda ağır hasar alan otomobil, adeta hurdaya döndü. Kazanın etkisiyle büyük zarar gören araç, çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

Kaza anının detayları: yağışlı hava ve trafik güvenliğicide-kaza-2.jpg​​​​​​​

Kazanın meydana geldiği Şenpazar karayolu, yağışlı havanın yarattığı zorlu koşullar nedeniyle dikkat çekti. Bu kaza, yağışlı havalarda trafik güvenliğinin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gösterdi.

Yetkililerden uyarılar: yağışlı havalarda dikkatli sürüşcide-kaza-1.jpg​​​​​​​

Kastamonu ve Cide ilçesi yetkilileri, yağışlı hava koşullarında sürücülere dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulunuyor. Yağmurun getirdiği kaygan yollar ve zorlu hava koşulları, trafik kazalarının önlenmesi için ekstra önlemlerin alınmasını gerektiriyor.

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