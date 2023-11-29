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Kastamonu İnebolu'da kadınların güçlenmesine yol açacak yeni proje: "Üretken kadın güçlü kadın"

Kastamonu İnebolu'da kadınların güçlenmesine yol açacak yeni proje: "Üretken kadın güçlü kadın"

Kastamonu İnebolu'da başlatılan "Üretken Kadın Güçlü Kadın" projesi, kadınlara sera eğitimi ve organik tarım imkanı sunuyor. İçişleri Bakanlığı destekli bu girişim, kadınların ekonomik güçlenmesini ve sürdürülebilir tarımı hedefliyor.

Organik üretim için büyük destek

Proje, İçişleri Bakanlığı'nın sağladığı 461 bin lira destek ile hayata geçiriliyor. Kastamonu Valisi Meftun Dallı'nın belirttiğine göre, projenin uygulanması, takibi ve başarısı için ekip olarak yakın iş birliği içinde olacaklar. Proje, kadınların organik ürün üretimini destekleyerek, İnebolu ve İstanbul'daki organik pazarlarda satış yapmalarını sağlayacak. Vali Dallı, bu projenin sadece İnebolu'ya değil, diğer ilçelere ve sivil toplum kuruluşlarına da örnek teşkil edeceğini vurguladı.

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Sera eğitimleri ve bölgesel gelişim

İnebolu Kaymakamı Ahmet Vezir Baycar, İnebolu'nun seracılık potansiyelini öne çıkaran açıklamalarda bulundu. İlçenin halihazırda 115 dekar örtü altı üretim alanına sahip olduğunu belirten Baycar, bölgesel gelişim ve teşvik için çeşitli sera projelerini yürüttüklerini ifade etti. Ayrıca, bu projenin İnebolu'da seracılık eğitimlerini başlatarak, çiftçilerin profesyonel üretim yapmalarını sağlamayı hedeflediğini belirtti.

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Kapsamlı destek ve eğitim süreci

Projede, kadınlara sera verilmesinin yanı sıra, eğitim süreci de ön plana çıkıyor. İnebolu Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ve diğer yerel kuruluşlar, uygun gübreleme, toprak analizleri ve sulama teknikleri gibi konularda eğitimler verecek. Baycar, son iki yılda 170 aileye sera desteği sağlandığını ve bu projenin de yerel imkanlarla desteklenen bir başka önemli adım olduğunu vurguladı.

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Geleceğe yatırım: kadınlar ve sürdürülebilir tarım

Bu proje, kadınların ekonomik bağımsızlığını artırmak ve sürdürülebilir tarım uygulamalarını teşvik etmek amacıyla önemli bir adım olarak görülüyor. Kadınların üretim süreçlerinde daha aktif rol almasını sağlayacak olan "Üretken Kadın Güçlü Kadın" projesi, bölgesel kalkınma ve cinsiyet eşitliği açısından da model teşkil ediyor.

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