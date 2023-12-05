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Kastamonu karayolunda trafik kazası - 1 yaralı

Kastamonu karayolunda trafik kazası - 1 yaralı

Kastamonu, Taşköprü Karayolu'nda meydana gelen trafik kazasında, kontrolünü kaybeden bir otomobil bariyerlerin üzerinde asılı kaldı. Kazada, aracın sürücüsü S.G. yaralandı. Yaralı sürücü Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza, Kastamonu-Taşköprü karayolu üzerindeki Kastamonu Şeker Fabrikası yakınlarında gerçekleşti. S.G. idaresindeki otomobil, Kastamonu istikametinde seyrederken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.

Kaza Alanında yoğun çalışmalar

Kazanın ardından bölgeye polis ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Trafik akışının kontrol altına alındığı bölgede, kazayla ilgili geniş çaplı incelemeler başlatıldı. Güvenlik güçleri, kazanın nedenlerini ve olası sonuçlarını detaylıca araştırıyor.

Sürücü hayatta, durumu iyi

Yaralı sürücünün sağlık durumuyla ilgili son bilgiler, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden alındı. Tedavi altına alınan S.G.'nin sağlık durumunun iyi olduğu ve hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Kaza anı ve sonrası

Kazanın hemen sonrasında olay yerine ulaşan ekipler, otomobilin bariyerler üzerinde asılı kalmasını sağlayan koşulları inceledi. Olay yerindeki görgü tanıkları, otomobilin hızla gelişen olaylar neticesinde bariyerlere tırmandığını ifade etti.

Kazanın ardından başlatılan soruşturmada, kazanın nedenleri ve sorumlulukları belirlenmek üzere çalışmalar devam ediyor. Yetkililer, kazanın tekrarlanmaması için gerekli önlemlerin alınacağını belirtti.

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