Kastamonu merkezli uyuşturucu operasyonu: 5 tutuklama

Kastamonu merkezli gerçekleştirilen büyük çaplı uyuşturucu operasyonu sonucunda 18 şüpheli gözaltına alındı. Bu aramalarda şaşırtıcı miktarda uyuşturucu madde ve yasa dışı ekipmanlar ele geçirildi.

Bu operasyon, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Tosya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin koordineli çalışmasıyla gerçekleşti. Aynı anda Kastamonu, Ankara ve Çorum'da gerçekleştirilen operasyonda büyük miktarda uyuşturucu madde ve yasa dışı silahlar ele geçirildi.

Operasyonun detayları

Eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonda, 19 ikamet ve 2 iş yerinde detaylı aramalar yapıldı. Bu aramalarda şaşırtıcı miktarda uyuşturucu madde ve yasa dışı ekipmanlar ele geçirildi. Toplamda 25,06 gram metamfetamin, 918 adet ecstasy, 459 adet uyuşturucu hap, 1 adet hassas terazi, 7 adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancalara ait 256 adet fişek, 1 adet kurusıkı tabanca, 3 adet ruhsatsız tüfek ve bu tüfeklere ait 12 adet kartuş, 6 adet uyuşturucu alımında kullanılan cam düzenek, 4 adet kılıç ve 1 adet esrar içiminde kullanılan düzenek bulundu.

Tutuklamalar ve serbest bırakmalar

Operasyon sırasında gözaltına alınan 18 şahıstan 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ancak, operasyonla ilgili olarak 5 şüpheli tutuklandı. Geri kalan şahıslar ise ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Kastamonu merkezli operasyonun sonuçları

Bu operasyon, uyuşturucu ticareti ve yasa dışı silahların yaygınlaştığı bölgelerdeki güvenliği artırmayı amaçlayan bir adım olarak önem taşıyor. Operasyon sonucunda ele geçirilen uyuşturucu maddeler ve silahlar, suçların önlenmesine ve toplumun güvenliğinin sağlanmasına büyük katkı sağlayacak.