Kastamonu Taşköprü'de korkutan yangın: iki katlı ahşap ev kullanılamaz hale geldi

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesine bağlı Aşağı Emerce köyünde, sobadan çıkan kıvılcımların neden olduğu tahmin edilen yangın, Mehmet Sarı'ya ait iki katlı ahşap evi tamamen sardı. Yangın, evin kullanılamaz hale gelmesine neden oldu.

İtfaiye ekipleri hızla müdahale etti

Olay, gece saatlerinde gerçekleşti. Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine hızla olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Profesyonel çalışmaları sayesinde yangın, diğer evlere sıçramadan kontrol altına alındı ve söndürüldü.

Yangının detayları ve tahmini sebepler

Yangının sobadan sıçrayan kıvılcımlar sonucu başladığı tahmin ediliyor. Kısa sürede büyüyen alevler, iki katlı ahşap evi tamamen sardı. Yangının çıktığı evde maddi hasar büyük boyutlarda. Olay yerinde incelemelerde bulunan jandarma ekipleri, yangınla ilgili detaylı inceleme başlattı.

Komşular ve tanıkların ifadeleri

Yangını ilk gören köylüler, durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. Tanıklar, alevlerin kısa sürede büyüdüğünü ve tüm evi kapladığını ifade etti. Yangının şiddeti, çevredeki diğer evler için de büyük bir tehlike oluşturuyordu.

Yangından korunma önlemleri ve tavsiyeler

Kış aylarında soba kullanımı artarken, bu tür olayların önlenmesi için alınması gereken önlemler büyük önem taşıyor. Eksperler, soba kullanırken dikkat edilmesi gereken güvenlik önlemlerini ve yangın anında yapılması gerekenleri vurguluyor.