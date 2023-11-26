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Kastamonu Tosya'da büyük felaket: Bakan Yumaklı, yangından etkilenen köyde incelemelerde

25 Ekim'de Kastamonu'nun Tosya ilçesine bağlı Yağcılar köyünde meydana gelen büyük yangın, 53 yapının kullanılamaz hale gelmesine yol açtı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı bölgeye ziyarette bulundu.

Bakan Yumaklı, yangınzedelerle buluştu

Bakan Yumaklı'nın ziyareti, yangından etkilenen vatandaşlara moral verdi. Köydeki incelemeler sırasında, evleri ve ahırları yanan ailelerle birebir görüşen Bakan, onlara geçmiş olsun dileklerini iletti ve taleplerini dinledi. Bakan Yumaklı, devletin her zaman vatandaşlarının yanında olduğunu vurgulayarak, zarar gören yapılara ilişkin çalışmalar hakkında bilgi aldı.

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Köydeki zarar büyük

Yağcılar köyünde, 230 hane bulunuyor ve yangında 39 konut, 14 ahır ve samanlık olmak üzere toplam 53 yapı zarar gördü. İncelemeler sonucunda, 44 yapının tamamen yıkıldığı, 7’sinin ağır hasar aldığı ve 2’sinin ise az hasarlı olduğu belirlendi. Bu durum, köydeki yaşamı derinden etkileyerek, birçok aileyi mağdur etti.

Devlet desteği ve yeniden inşa süreci

Bakan Yumaklı'nın ziyareti, yangından etkilenen vatandaşlara devlet desteğinin süreceğini gösterdi. Zarar gören yapılara yönelik yeniden inşa ve onarım çalışmalarının hızlandırılması planlanıyor. Bakan, bu süreçte vatandaşların yanında olacaklarını ve gerekli tüm yardımların sağlanacağını ifade etti.

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