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Kastamonu Tosya'da D100 karayolunda tır makasladı, trafik aksadı

Kastamonu Tosya'da D100 karayolunda tır makasladı, trafik aksadı

Kastamonu Tosya'da D100 karayolunda meydana gelen trafik kazası: Makaslayan tır bariyerlere çarptı, Samsun istikametinde trafik aksamaları yaşandı. Trafik ekiplerinin hızlı müdahalesiyle trafik akışı normale döndü.

Trafikte aksama ve güvenlik önlemleri

Kazanın ardından Samsun istikameti, trafik ekiplerinin hızlı müdahalesiyle tek şeritten sağlanmaya başlandı. Olay yerine ivedilikle intikal eden ekipler, güvenlik önlemlerini alarak trafik akışını düzenlemeye çalıştı. Kazada yaralanan olmaması, yaşanan bu talihsiz olayın tek tesellisi oldu. Tırın kaldırılmasıyla birlikte trafik akışı normale döndü, fakat kazanın yarattığı etki bir süre daha hissedildi.

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Kazanın detayları ve etkileri

Kaza, Tosya ilçesi D100 karayolu Samsun istikametinde meydana geldi. Yoğun yağış altında makaslayan tır, bariyerlere çarparak durabildi. Kazanın etkisiyle Samsun yönündeki trafik, bir süreliğine tek şeritten sağlanabildi. Trafik ekiplerinin hızlı müdahalesi ve güvenlik önlemleri sayesinde, daha büyük bir aksaklık önlendi. Tırın kaldırılmasının ardından trafik normale döndü, ancak kazanın yankıları sürüyor.

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