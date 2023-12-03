Kastamonu Tosya'da korkutan olay: elektrik direği alevler içinde

Yangının detayları ve itfaiyenin müdahalesi

Edinilen bilgilere göre, olay, sokakta yer alan bir elektrik direğinde başladı. Yangın, kısa sürede direği kaplayarak tehlikeli bir hale geldi. Alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar, endişe ve panik içinde durumu yetkililere bildirdi. Patlama sesleri eşliğindeki bu korkutucu manzara, bölge sakinlerini tedirgin etti. İhbar üzerine hızla olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak söndürdü. Olayın yarattığı panik ve korku, itfaiyenin başarılı müdahalesiyle sona erdi.

Elektrik direğindeki sorun ve çözüm

Yetkili firma, yangının ardından elektrik direğindeki sorunu gidermek için hızlı bir şekilde harekete geçti. Direkte meydana gelen hasar, firma tarafından yapılan titiz bir çalışma sonucunda düzeltildi. Bölge sakinleri, yaşanan bu tehlikeli olayın ardından normale dönmeye başladı.

Vatandaşların gözünden olay

Yangın esnasında bölgede bulunan vatandaşlar, yaşadıkları korku ve endişeyi dile getirdi. Birçok kişi, bu tür olayların tekrarlanmaması için gerekli önlemlerin alınmasını ve altyapı çalışmalarının gözden geçirilmesini talep etti. Vatandaşlar, yetkililerden daha dikkatli ve önleyici yaklaşımlar bekliyor.