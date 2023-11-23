  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Kastamonu Tosya'da rögar kapağını çalan hırsızlara tepki!
Kastamonu Tosya'da rögar kapağını çalan hırsızlara tepki!

Kastamonu Tosya'da rögar kapağını çalan hırsızlara tepki!

Tosya'da bir otomobil, çalınan rögar kapağı nedeniyle oluşan açıklığa düştü. Mahalle sakinleri yardımıyla kurtarılan araç sürücüsü, hırsızlara tepki gösterdi.

Tosya'da rögar kapağı hırsızlığının kurbanı otomobil

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde, sokakta seyir halinde olan bir otomobil, çalınan bir rögar kapağı nedeniyle oluşan tehlikeli açıklığa düştü. Bu olay, Cumhuriyet Mahallesi Mazlumlar Camii Sokak'ta yaşandı. İ.H. tarafından kullanılan 37 ABH 134 plakalı otomobil, kapağı çalınan rögara düşerek hasar gördü. Neyse ki kazada yaralanan olmadı, ancak otomobil sürücüsü yaşanan olaydan dolayı rögar kapağını çalan kişilere tepkisini dile getirdi.

kastamonu-tosya-kaza-4.jpg

Mahalle sakinlerinin dayanışmasıyla otomobil kurtarıldı

Kazanın ardından, çevredeki vatandaşlar hızla harekete geçti. Mahalle sakinlerinin yardımıyla, düştüğü rögardan otomobil güçlükle çıkarıldı. Bu olay, toplumun dayanışmasını ve birbirine destek olma ruhunu gözler önüne serdi.

kastamonu-tosya-kaza-3.jpg

Zabıta müdürlüğüne ihbar ve tepkiler

İ.H., yaşanan olayın ardından Tosya Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne ihbarda bulundu. Rögar kapağını çalan şahıslara yönelik tepkisini ve endişelerini dile getirdi. Bu olay, halk güvenliği açısından ciddi bir tehlike oluşturuyor ve yetkililerin dikkatini çekiyor.

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Güncel
Yağmur sonrası Ormanya'da mantar avı etkinliği
Yağmur sonrası Ormanya'da mantar avı etkinliği
Bolu Mudurnu'da jandarma kış lastiği denetimi yapıyor!
Bolu Mudurnu'da jandarma kış lastiği denetimi yapıyor!
Ereğli'de gemi faciasında, kayıp mürettebatın arayışı devam ediyor
Ereğli'de gemi faciasında, kayıp mürettebatın arayışı devam ediyor
Merkez Bankası'nın Sert Faiz Artışı: Türk Lirası ve Enflasyon Üzerindeki Etkileri
Merkez Bankası'nın Sert Faiz Artışı: Türk Lirası ve Enflasyon Üzerindeki Etkileri
Doğanın gizemli yüzleri nadir görülen bu hayvanlar artık sıkça karşımıza çıkıyor
Doğanın gizemli yüzleri nadir görülen bu hayvanlar artık sıkça karşımıza çıkıyor
Zonguldak, Karabük, Kastamonu, Düzce ve Bolu için dikkat! Hava durumu nasıl olacak?
Zonguldak, Karabük, Kastamonu, Düzce ve Bolu için dikkat! Hava durumu nasıl olacak?
Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş. (SEDAŞ) bir günlük kar yağışının altında kaldı
Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş. (SEDAŞ) bir günlük kar yağışının altında kaldı
Bolu Jandarma Komutanlığı, JASAT ekipleri haklarında yakalama kararı bulunan 3 kişiyi yakaladı
Bolu Jandarma Komutanlığı, JASAT ekipleri haklarında yakalama kararı bulunan 3 kişiyi yakaladı