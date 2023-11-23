Kastamonu Tosya'da rögar kapağını çalan hırsızlara tepki!

Tosya'da rögar kapağı hırsızlığının kurbanı otomobil

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde, sokakta seyir halinde olan bir otomobil, çalınan bir rögar kapağı nedeniyle oluşan tehlikeli açıklığa düştü. Bu olay, Cumhuriyet Mahallesi Mazlumlar Camii Sokak'ta yaşandı. İ.H. tarafından kullanılan 37 ABH 134 plakalı otomobil, kapağı çalınan rögara düşerek hasar gördü. Neyse ki kazada yaralanan olmadı, ancak otomobil sürücüsü yaşanan olaydan dolayı rögar kapağını çalan kişilere tepkisini dile getirdi.

Mahalle sakinlerinin dayanışmasıyla otomobil kurtarıldı

Kazanın ardından, çevredeki vatandaşlar hızla harekete geçti. Mahalle sakinlerinin yardımıyla, düştüğü rögardan otomobil güçlükle çıkarıldı. Bu olay, toplumun dayanışmasını ve birbirine destek olma ruhunu gözler önüne serdi.

Zabıta müdürlüğüne ihbar ve tepkiler

İ.H., yaşanan olayın ardından Tosya Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne ihbarda bulundu. Rögar kapağını çalan şahıslara yönelik tepkisini ve endişelerini dile getirdi. Bu olay, halk güvenliği açısından ciddi bir tehlike oluşturuyor ve yetkililerin dikkatini çekiyor.