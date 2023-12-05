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Kastamonu Tosya'da trafik kazası: hafif ticari araç bariyerlere çarptı

Kastamonu Tosya'da trafik kazası: hafif ticari araç bariyerlere çarptı

Kastamonu Tosya'da D100 karayolunda meydana gelen trafik kazası: Kontrolünü kaybeden hafif ticari araç bariyerlere çarptı, sürücü hafif yaralandı, olay yerine ekipler sevk edildi.

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde, D100 karayolunda yaşanan korkutucu bir trafik kazası, bölgedeki sürücüler ve vatandaşlar arasında büyük endişe yarattı. R.E. yönetimindeki 34 Z 8270 plakalı hafif ticari araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda, yol kenarındaki bariyerlere hızla çarptı. Bu çarpışmanın şiddeti, aracın bariyerler üzerinde asılı kalmasına neden oldu. Kaza, D100 Karayolu İstanbul istikametinde, günün erken saatlerinde meydana geldi.

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Olay yerine hızla intikal eden ekipler

Kazanın ardından bölgeye yakın olan vatandaşlar, durumu hemen yetkililere bildirdi. Kısa süre içinde olay yerine ulaşan sağlık ve polis ekipleri, kazazedeye ilk müdahalede bulundu. Hafif yaralanan sürücü R.E., sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı müdahalenin ardından kontrol altına alındı. Olay yerine sevk edilen çekici ise, bariyerlere asılı kalan hafif ticari aracı güvenli bir şekilde kaldırdı.

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Kaza sonrası soruşturma başlatıldı

Bu trajik kazanın ardından ilgili makamlar tarafından derhal bir soruşturma başlatıldı. Kaza hakkında daha fazla bilgi toplamak ve benzer olayların önüne geçmek amacıyla yetkililer, olay yerinde ve çevresinde detaylı incelemelerde bulundular. R.E.'nin sürücü olarak hangi koşullar altında kontrolü kaybettiği, aracın hızı ve yol koşulları gibi faktörler dikkatle incelendi.

Vatandaşların güvenliği için uyarılar

Kaza, D100 karayolunu sık kullanan sürücüler için bir uyarı niteliği taşıyor. Yetkililer, özellikle hız sınırlarına uyulması, dikkatli sürüş yapılması ve yol koşullarına göre tedbir alınması konusunda sürücüleri uyardı. Ayrıca, benzer kazaların önlenmesi için yol güvenliği önlemlerinin artırılacağı bildirildi.

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