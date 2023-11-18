Kastamonu Üniversitesi'nde Sanat Buluşmaları Etkinliği: Prof. Dr. Doğan Arslan'ın Afiş Sergisi Açıldı

Kastamonu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi tarafından düzenlenen "Sanat Buluşmaları-1" etkinliği kapsamında İstanbul Medeniyet Üniversitesi Sanat,

Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Bölüm Başkanı Prof. Dr. Doğan Arslan, öğrenciler ve sanatseverlerle bir araya geldi. Etkinlik, Kastamonu Üniversitesi Merkez Kütüphane Cemil Meriç Salonu'nda gerçekleştirildi.

Protest tasarımın ele alındığı "Protest Tasarımda Eleştiri" başlıklı söyleşide Prof. Dr. Doğan Arslan, katılımcılara sanatın özündeki eleştirinin önemini vurgulayarak, sanatçının düşüncelerini korkmadan ifade etmesi gerektiğini belirtti. Eleştiri yaparken düşündürmenin önemli olduğunu dile getiren Arslan, sanatçının özgün bir şekilde eleştiri yapabilmesinin ayrıcalık olduğunu söyledi.

Söyleşinin ardından, Prof. Dr. Doğan Arslan'ın yurtiçi ve yurtdışındaki etkinliklerde yer alan 55 afiş çalışmasından oluşan sergi, Kastamonu Üniversitesi Güzel Sanatlar Galerisi'nde sanatseverlerle buluştu. Serginin açılışına akademik personel ve öğrenciler yoğun ilgi gösterdi.

Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Erol Yıldır, etkinlikle ilgili yaptığı açıklamada, değerli sanatçılarla öğrencileri bir araya getirmenin memnuniyet verici olduğunu belirterek, "Sanat Buluşmaları-1" etkinliğinin devam edeceğini ifade etti. Prof. Yıldır, Prof. Dr. Doğan Arslan'a etkinliğe katkılarından dolayı teşekkür etti. Sergi, 24 Kasım 2023 tarihine kadar ziyaretçilere açık olacak.