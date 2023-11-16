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Kastamonu Üniversitesi'nin öğrencilere özel şehir turu

Öğrenciler, üniversite hayatına başlarken şehrin tarihi ve kültürel mirasını keşfediyor. Turizm Fakültesi Öğretim Görevlisi Hikmet Haberal'ın rehberliğinde, öğrenciler Kastamonu'nun zengin tarihini ve göz alıcı yerlerini tanıma şansı elde ediyor.

Kastamonu'nun tarihi mekanları, öğrencilere Anadolu'nun derin kültürel köklerini tanıtıyor. Abdurrahmanpaşa Lisesi gibi eğitim yuvalarından Saat Kulesi ve Kastamonu Kalesi gibi simge yapılarına kadar, şehrin her köşesi tarihle iç içe. Haberal'ın bilgilendirici anlatımıyla, öğrenciler Kastamonu'nun tarihini ve önemli yerlerini öğreniyor.

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Kastamonu'nun Kalbi: Nasrullah Meydanı ve çevresi

Öğrenciler, Nasrullah Meydanı, Cumhuriyet Meydanı ve Şehit Şerife Bacı Anıtı gibi önemli noktaları ziyaret ediyor. Bu geziler, öğrencilere şehrin sosyal ve kültürel yapısını daha yakından tanıma fırsatı sunuyor.

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Akademik yolculukta kültürel keşif

Kastamonu Üniversitesi, eğitim programının yanı sıra öğrencilere şehrin tarihi ve kültürel değerlerini de aktarıyor. Bu özel şehir turu, yeni başlayan öğrencilere hem akademik hem de kültürel bir oryantasyon sağlıyor.

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Öğrenci perspektifi: yeni bir şehri keşfetmek

Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bölümü öğrencisi Ata Saim Doğan, bu etkinliğin şehri tanımaları için mükemmel bir fırsat olduğunu vurguluyor. Öğrenciler, Kastamonu'nun güzelliklerini ve tarihi bölgelerini bu geziler sayesinde daha yakından tanıyorlar.

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