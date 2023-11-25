Kastamonu Valiliği Uyarıyor: Yarın Beklenen Fırtına İçin Tedbirli Olun!

Kastamonu Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan hava tahminine dayanarak, yarın sabah saatlerinden itibaren etkili olması beklenen fırtına nedeniyle vatandaşlara dikkatli olmaları uyarısında bulundu.

Valilik tarafından yapılan açıklamada, fırtınanın yarın saat 06.00'da başlaması öngörülerek, özellikle 26 Kasım Pazar günü şiddetini artırmasının beklendiği belirtildi.

Kastamonu'da Yarın Sabah Başlayacak Fırtına Hakkında Detaylar

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine göre, 25 Kasım 2023 saat 06.00 ile 26 Kasım saat 23.00 arasında rüzgarın 40-70 kilometre/saat arasında eseceği, iç kesimlerde ise kuvvetli fırtına olarak (80 kilometre/saat) hissedileceği bildirildi. Pazar günü ise bu hızın artarak kuvvetli fırtına (70-90 kilometre/saat) ve yer yer tam fırtına (100 kilometre/saat ve üzeri) şeklinde esmesinin beklendiği aktarıldı.

Meteoroloji Uyarıyor: Kuvvetli Rüzgar ve Fırtına Bekleniyor

Açıklamada ayrıca, Pazar günü sabah saatlerinden itibaren kıyı kesimlerinde batı ve kuzeybatıdan kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiği, akşam saatlerinde ise etkisini kaybetmesinin öngörüldüğü ifade edildi. Valilik, beklene fırtına nedeniyle çatı uçmaları, ağaç ve direk devrilmeleri, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaya çağırdı.

Vatandaşlara Yapılan Uyarılar ve Alınması Gereken Tedbirler

Bu doğrultuda, halkın güvenliği açısından önlemler alınması, özellikle açık alanlarda bulunan malzemelerin güvenli bir şekilde saklanması, ağaç altlarında ve tehlike arz eden bölgelerde bulunan vatandaşların dikkatli olmaları vurgulandı. Valilik, olası risklere karşı tedbirli davranılmasının önemine vurgu yaparak, güvenlik önlemlerine riayet etme çağrısında bulundu.