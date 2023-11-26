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Kastamonu ve Mersin'de büyük dolandırıcılık operasyonu: 5 gözaltı

Kastamonu ve Mersin'de büyük dolandırıcılık operasyonu: 5 gözaltı

Kastamonu ve Mersin'de gerçekleştirilen büyük dolandırıcılık operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı. Ruhsatsız silah, nakit para ve dijital materyaller ele geçirildi.

Operasyon detayları: 4 adrese baskın

Ekipler, Kastamonu ve Mersin'de belirlenen dört ayrı adrese eş zamanlı baskınlar düzenledi. Bu kapsamlı operasyon, nitelikli dolandırıcılık suçlarına karşı verilen mücadelenin ne kadar ciddi ve kararlı olduğunu gösteriyor. Operasyonda, beş şüpheli şahıs başarılı bir şekilde yakalanarak gözaltına alındı.

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Ele geçirilenler: silah, para ve dijital materyaller

Operasyon sırasında yapılan aramalarda, bir adet ruhsatsız tabanca, 21 bin 500 Türk Lirası nakit para, çeşitli bankalara ait çok sayıda banka ve kredi kartı, ve önemli miktarda dijital materyal ele geçirildi. Bu bulgular, dolandırıcılık faaliyetlerinin boyutunu ve çeşitliliğini ortaya koyuyor.

Şüpheliler emniyette

Yakalanan şüpheliler, işlemleri için Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Burada, suçlamalar ve delillerle ilgili sorgu ve işlemler devam ediyor. Bu operasyon, siber suçlarla mücadeledeki kararlılığın ve başarının bir göstergesi olarak dikkat çekiyor.

Siber suçlara karşı kesintisiz mücadele

Kastamonu ve Mersin'deki bu operasyon, siber suçlarla mücadeledeki sürekli çabaların bir parçası. Emniyet güçleri, nitelikli dolandırıcılık gibi suçları önlemek ve faillerini adalete teslim etmek için kesintisiz çalışmalarını sürdürüyor.

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