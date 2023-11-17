Kastamonu'da aranan şahıs 2 yıl 6 ay hapis cezasıyla yakalandı

A.K.'nin gizlendiği adres tespit edildi

Ekipler, suçluların izini sürdürerek, halkın güvenliğini sağlama kararlılıklarını sürdürdü. Bu kapsamda, uyuşturucu maddeyle ilgili suçları işlediği belirlenen A.K.'nin gizlendiği adres tespit edildi. Hızlı ve profesyonel bir operasyonun ardından A.K. yakalandı ve gözaltına alındı.

Adli süreç başladı

Yakalanan şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Burada mahkemeye çıkarılan A.K., 2 yıl 6 ay hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verildi ve tutuklandı.

Toplumun güvenliği için kararlılıkla çalışılıyor

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü, suçla mücadele konusundaki kararlılığını sürdürerek, halkın güvenliğini korumak için gece gündüz çalışmalarını sürdürüyor. Uyuşturucu madde gibi toplum sağlığına zarar veren suçların önlenmesi ve suçluların yakalanması için titizlikle çalışan ekipler, bu başarıyla bir kez daha gösterdiler ki suçluların cezasız kalmayacağını vurguluyorlar.