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Kastamonu'da av tüfeğiyle vurulan genç hayatını kaybetti

Kastamonu'da av tüfeğiyle vurulan genç hayatını kaybetti

Kastamonu'da gece vakti yaşanan trajik bir olayda, 19 yaşındaki Fuat Camcı, av tüfeği ile vurularak hayatını kaybetti. Jandarma ekipleri, cinayet şüphelisi F.D.'yi yakalayarak soruşturma başlattı.

Edinilen bilgilere göre, henüz sebebi belirsiz bir tartışmanın sonucunda F.D., pompalı tüfekle genç Fuat Camcı'yı vurdu. Camcı, olay yerine hızla ulaşan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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Mücadele ve kayıp

Hastanede acil olarak tedavi altına alınan genç, doktorların tüm çabalarına rağmen hayatını kaybetti. Fuat Camcı'nın cenazesi, otopsi incelemesi için hastane morguna kaldırıldı. Bu trajik olay, Kastamonu'da ve çevresinde büyük üzüntü yarattı.

Hızlı tepki: şüpheli yakalandı

Olayın ardından jandarma ekipleri hızla harekete geçti. Cinayet şüphelisi olarak belirlenen F.D., kısa sürede yakalandı. Gözaltına alınan şahsın üzerindeki yasal işlemler devam ederken, olayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı.

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