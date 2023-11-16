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Kastamonu'da büyük uyuşturucu operasyonunda, 1 kişi yakalandı

Kastamonu'da büyük uyuşturucu operasyonunda, 1 kişi yakalandı

Kastamonu'da düzenlenen geniş çaplı bir uyuşturucu operasyonunda, polis ekipleri bir şahsı çeşitli uyuşturucu maddelerle yakalayarak gözaltına aldı. İl Emniyet Müdürlüğü'nün çalışmaları sonucu, uyuşturucu madde imalatı ve ticaretine darbe vuruldu.

Operasyonda, polis ekipleri, sokak denetimleri sırasında toplamda 160 adet sentetik ecza hapı, 2 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet şarjör ve bu tabancalara ait 10 adet fişek buldu. Bu başarılı operasyon, Kastamonu'nun sokaklarını daha güvenli bir hale getirmek için yapılan sürekli çabaların bir parçası olarak görülüyor.

Emniyet Müdürlüğü'nün uyuşturucuyla mücadelesi

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü'nün uyuşturucuyla mücadeledeki kararlı tutumu, bu operasyonla bir kez daha gözler önüne serildi. Uyuşturucu madde imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik süregelen çalışmalar, şehrin her köşesinde hissediliyor. Polis ekiplerinin titizlikle yürüttüğü sokak denetimleri, bu tür suçların önlenmesinde önemli bir role sahip.

Gözaltına alınan şahıs ve soruşturma süreci

Operasyonda gözaltına alınan şahsın üzerinde yapılan detaylı aramalar sonucunda, bu maddelerin yanı sıra ruhsatsız silahlar da bulundu. Şahıs, gerekli işlemler için emniyete götürüldü. Soruşturmanın devam ettiği, ilgili birimlerin konu üzerinde titizlikle çalıştığı belirtiliyor.

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