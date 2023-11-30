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Kastamonu'da cips hırsızı köpek kamerada yakalandı!

Kastamonu'da cips hırsızı köpek kamerada yakalandı!

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde yaşanan ilginç bir olay, yerel halkı ve sosyal medya kullanıcılarını şaşırttı. Bir köpek, bir büfenin önünden cips çalarak tüm dikkatleri üzerine çekti. Bölgedeki vatandaşlar tarafından kameraya alındı.

Olay, İnebolu ilçesindeki bir büfede gerçekleşti. Görüntülerde, bir köpek büfenin önündeki cips paketini ustalıkla kaparak hızla uzaklaşıyor. Bu zeki ve sevimli hırsız, daha sonra Karadeniz Mahallesi'nde bir yol kenarında, çaldığı lezzetli cipsleri keyifle yiyor.

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Büfe sahibi Mustafa Gürsoy şaşkınlığını gizleyemedi

Büfe işletmecisi Mustafa Gürsoy, yaşanan bu beklenmedik olay karşısında şaşkınlığını gizleyemedi. Gürsoy, köpeğin cips çalma anını ve sonrasındaki davranışlarını anlatırken, bu durumun hem şaşırtıcı hem de eğlenceli olduğunu belirtti.

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Sosyal medyada viral olan cips hırsızı

Bu ilginç olay, sosyal medya platformlarında hızla yayıldı ve çok sayıda kullanıcı tarafından paylaşıldı. Cips çalan köpeğin görüntüleri, insanlarda hem gülümseme yarattı hem de köpeklerin zekasına ve becerisine dair ilginç bir örnek teşkil etti.

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