Kastamonu'da Fırtına Alarmı: Başkent EDAŞ Afetle Mücadelede!

Kastamonu'da etkili olan şiddetli fırtına hayatı durdurdu. Elektrik telleri sallanırken, seralar ve çatılar zarar gördü. Başkent EDAŞ, zorlu şartlarda enerji için çalışıyor. Özverili ekipler, afet nöbetinde.

Turuncu Alarm Verildi: Kastamonu Fırtınaya Teslim

Kastamonu'da etkili olan şiddetli fırtına, Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından 'turuncu' kategoride alarm verilmesine neden oldu. Sahil bölgelerinde etkili olan fırtına, hayatı durma noktasına getirdi.

Elektrik Telleri Beşik Gibi Sallandı

Fırtınanın en çarpıcı görüntüleri, adeta beşik gibi sallanan elektrik tellerinin cep telefonu kamerasına yansıması oldu. Vatandaşlar, bu endişe verici anları sosyal medyada paylaşarak fırtınanın şiddetini gözler önüne serdi.

Zarar Büyük: Seralar, Yollar ve Çatılar Hasar Gördü

Kastamonu'nun sahil kesimlerinde bulunan ilçelerde, seralar, yollar ve çok sayıda evin çatısı fırtına sebebiyle zarar gördü. Fırtınanın getirdiği olumsuz koşullar, yaşamı olumsuz yönde etkileyerek maddi hasara yol açtı.

Başkent EDAŞ'dan Kesintisiz Enerji İçin Yoğun Çalışma

Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş. (Başkent EDAŞ), Kastamonu başta olmak üzere Zonguldak, Bartın ve Karabük'te, elektrik dağıtımından sorumlu olduğu bölgelerde, kesintisiz enerji sağlamak için yoğun bir çalışma yürütüyor. Bin 155 saha çalışanı ve 512 araçlık dev kadro ile dört ildeki olumsuz şartlara karşı mücadele veriyor.

Anında Müdahale için Afet Nöbeti

Fırtına ve yağış nedeniyle zorlu koşullar altında çalışan ekipler, yaşanan olumsuzluklara anında müdahale ediyor. Bu zorlu mücadelede, afet nöbeti tutan ekiplerin özverili çalışmaları dikkat çekiyor.

Kastamonu ve çevresindeki illerde etkili olan kuvvetli fırtına, yaşamı olumsuz etkilerken, AFAD ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarıları devam ediyor. Vatandaşların ve ilgili kurumların dikkatli olması gereken bu süreçte, zararın en aza indirilmesi için çalışmalar sürüyor.