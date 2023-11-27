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Kastamonu'da fırtına alarmı: valilikten vatandaşlara önemli uyarılar

Kastamonu'da fırtına alarmı: valilikten vatandaşlara önemli uyarılar

Kastamonu Valiliği, il merkezi ve ilçelerde yarın yeniden fırtınanın etkili olacağı konusunda bir uyarı yayımladı. Bu uyarı, son dönemde bölgede yaşanan ve ciddi maddi hasarlar oluşturan fırtınaların ardından geldi.

Valilik, vatandaşlara olası olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları konusunda çağrıda bulundu.

Fırtınanın etkileri ve alınması gereken önlemler

Dün sabah saatlerine kadar etkili olan fırtına, özellikle Kastamonu'nun sahil bölgesinde büyük zararlara yol açtı. Ekipler, hasar tespit çalışmalarını sürdürürken, Valilik yeni bir fırtına uyarısında bulundu. Bu uyarıya göre, 28 Kasım saat 15.00'ten 29 Kasım saat 15.00'e kadar fırtınanın tekrar etkili olması bekleniyor.

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Meteoroloji'den kritik uyarı: kuvvetli rüzgar ve fırtına

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre, il merkezi ve ilçelerde güney yönlerden esen kuvvetli rüzgarın (50-80 km/saat) fırtına şeklinde olması öngörülüyor. Beklenen fırtına nedeniyle soba ve doğal gaz kaynaklı baca gazı zehirlenmeleri, çatı uçmaları, ağaç ve direk devrilmeleri ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği belirtiliyor.

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Vatandaşlara önemli hatırlatmalar ve tedbirler

Valilik tarafından yapılan açıklamada, vatandaşların bu tür doğal afetlere karşı hazırlıklı olmaları ve gerekli tedbirleri almaları önemle vurgulanıyor. Ayrıca, fırtına sırasında açık alanlardan kaçınma, güvende olacakları yerlerde bulunma ve resmi makamlardan yapılacak duyuruları takip etme gibi önemli hatırlatmalar da yapılıyor.

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