Kastamonu'da genç bir hayat silahla son buldu

Kastamonu'nun Yolkonak köyü Yukarıyuva Mahallesi, gece saatlerinde yaşanan üzücü bir olaya şahit oldu. Genç yaşta bir birey, henüz bilinmeyen bir sebeple yaşanan tartışmanın ardından av tüfeğiyle vurularak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, 19 yaşındaki Fuat Camcı, F.D. isimli bir şahıs tarafından pompalı tüfekle vuruldu. Olay yerine hızla ulaşan sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan genç, derhal Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Ancak tüm çabalara rağmen Camcı'nın hayatını kurtarmak mümkün olmadı. Genç adamın bedeni, otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

Jandarma hızlı müdahalede bulundu

Olayın ardından jandarma ekipleri, cinayet şüphelisi F.D.'yi hızla tespit ederek gözaltına aldı. Şüphelinin gözaltına alınması ve sorgusu devam ederken, olayla ilgili kapsamlı bir soruşturma başlatıldı.

Toplumun güvenliği ve adalet arayışı

Bu trajik olay, Kastamonu'nun sakin köy hayatını altüst etti. Vatandaşlar, güvenlik ve adalet konusunda endişelerini dile getiriyor. Soruşturmanın detaylarına dair henüz net bilgiler paylaşılmadı, ancak yetkililer, olayın tüm yönleriyle araştırılacağını ve adaletin sağlanacağını belirtti.