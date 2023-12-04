Kastamonu'da geniş çaplı denetim: 150 polis, 1436 kişi ve 142 iş yeri sorgulandı

Kastamonu'da 150 polisin katılımıyla gerçekleştirilen geniş çaplı kumar, tombala, oyun makineleri ve yasa dışı bahis denetiminde, 1436 kişi ve 142 iş yeri kontrol edildi. Ruhsatsız silah ve aranan şahıs yakalandı.

Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde eş zamanlı olarak yürütülen geniş çaplı kumar, tombala, oyun makineleri ve yasadışı bahis operasyonları kapsamında Kastamonu'da dikkat çekici bir denetim gerçekleştirildi. Kastamonu Emniyet Müdürlüğü'nün koordinasyonunda, 44 ayrı ekip ve toplamda 150 güvenlik personelinin katılımıyla yapılan bu etkili operasyonda, toplam 1436 şahsın kimlik kontrolü gerçekleştirildi.

Büyük ölçekli sorgulama ve yakalamalar

Denetimler sırasında, 142 iş yerinde detaylı incelemeler yapıldı. Bu süreçte, üst aramalarında yasadışı malzemeler bulunan şahıslarla karşılaşıldı. Operasyonda, bir şahsın üzerinden ruhsatsız bir tabanca ve 7 adet mermi ele geçirildi. Ayrıca, 'basit yaralama' suçundan aranan bir kişi de bu denetimler esnasında yakalanarak gözaltına alındı.

Etkili güvenlik tedbirleri ve sonuçlar

Kastamonu'daki bu etkileyici operasyon, yerel ve ulusal güvenliğin korunması adına önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Emniyet güçlerinin koordineli çalışmaları sayesinde, kumar ve yasadışı bahis gibi toplumun huzurunu bozan unsurlarla mücadelede önemli bir başarıya imza atıldı. Bu tür operasyonlar, halkın güvenliğini sağlama ve suç oranlarını düşürme konusunda etkili bir yol olarak görülüyor.