Kastamonu'da Gerçekleşen Operasyonda 23 Ruhsatsız Tabanca Ele Geçirildi

Kastamonu'da gerçekleşen bir operasyonda polis ekipleri tarafından takibe alınan araçta yapılan aramalarda tam 23 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışması sonucunda gerçekleşen operasyonda, İstanbul'dan Kastamonu'ya getirileceği belirlenen ruhsatsız tabancaların izini süren ekipler, hızlı ve etkili bir operasyon düzenledi.

Kastamonu'da Polis Takibinde: Ruhsatsız Tabanca Operasyonu

Operasyon kapsamında şüphelilerin bulunduğu araç, Kastamonu il merkezinde durduruldu. Yapılan aramalarda, aracın içerisinde toplamda 23 adet ruhsatsız tabanca bulunduğu tespit edildi. Olayla ilgili olarak 3 kişi gözaltına alındı.

İstanbul-Kastamonu Hattında Silah Kaçakçılığı İhbarı

Emniyet güçleri, bu başarılı operasyonla birlikte şehirdeki illegal silah ticaretine yönelik önemli bir darbe vurdu. Ruhsatsız silahların ele geçirilmesi, kamu güvenliği açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Etkili Operasyon: Araçta 23 Ruhsatsız Tabanca Ele Geçirildi

Olayla ilgili soruşturma devam ederken, polis ekipleri benzer suç faaliyetlerine karşı vatandaşları bilinçlendirmeye ve önlemler almaya devam ediyor. Bu tür operasyonlarla silah kaçakçılığı ve suç örgütlerine karşı kararlı bir duruş sergilenmeye devam ediliyor.