Kastamonu'da İnebolu ve Abana'da eğitime ara

Kastamonu'nun Karadeniz sahil şeridinde etkisini gösteren şiddetli fırtına, eğitim hayatını da olumsuz yönde etkiledi. Bölgede yaşanan yoğun fırtına sebebiyle, İnebolu ve Abana ilçelerinde okulların tatil edilmesi kararı alındı.

İnebolu ve Abana'da fırtına eğitimi durdurdu

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde başlayan ve kısa sürede şiddetini artıran fırtına, Abana ilçesine de sıçradı. Abana Kaymakamlığı tarafından alınan kararla, öğrencilerin güvenliği ön planda tutularak, eğitime bir gün süreyle ara verildi. İnebolu'da daha önce alınan tatil kararının ardından, Abana'da da benzer bir kararın alınmasıyla, bölgede eğitim faaliyetleri geçici olarak durduruldu.

Kastamonu'da eğitim hayatı fırtınaya teslim

Kastamonu'da etkili olan fırtına, özellikle Karadeniz kıyısındaki ilçelerde hayatı olumsuz etkileyerek eğitim faaliyetlerini de aksatıyor. İnebolu ve Abana ilçelerinde alınan tatil kararları, öğrenci ve öğretmenlerin güvenliğini sağlamak amacıyla verildi. Bu kararlar, fırtınanın şiddetini ve bölgedeki etkisini gözler önüne seriyor.

Güvenlik önlemleri ve gelecek tahminler

İki ilçede eğitim faaliyetlerine verilen aranın yanı sıra, yerel yönetimler ve ilgili kurumlar tarafından gerekli güvenlik önlemleri alındı. Meteoroloji uzmanları, bölgedeki fırtınanın seyrini yakından takip ediyor ve güncel tahminlerle halkı bilgilendiriyor. Kastamonu'da fırtınanın etkisinin ne kadar süreceği ve diğer ilçeleri etkileyip etkilemeyeceği konusunda çalışmalar devam ediyor.

Kastamonu'nun iki ilçesinde eğitime fırtına engeli

Kastamonu'nun İnebolu ve Abana ilçelerinde etkili olan şiddetli fırtına, eğitim hayatını durdurdu. İlçe kaymakamlıklarının aldığı kararlarla, öğrenci ve öğretmenlerin güvenliği için okullar bir gün süreyle tatil edildi. Kastamonu'da fırtına nedeniyle eğitime ara verilen ilçe sayısı ikiye çıktı. Bölgedeki hava durumu ve güvenlik önlemleri yakından takip ediliyor.