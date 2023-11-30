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Kastamonu'da İnebolu ve Cide'de Ayı Tehlikesi: zarar büyük!

Kastamonu'da İnebolu ve Cide'de Ayı Tehlikesi: zarar büyük!

Kastamonu'nun İnebolu ve Cide ilçelerinde. Ayıların arı kovanlarına saldırısı, bölge sakinlerini endişelendirdi. Özellikle İnebolu ilçesinin Başköy köyünde yaşayan Mustafa Kıyoğlu, ayıların kovanlara verdiği zararla karşı karşıya kaldı.

Ayılardan korunmak için alınan önlemler yetersiz kaldı

Mustafa Kıyoğlu, arı kovanlarını korumak amacıyla çeşitli önlemler aldı. Kovanların çevresini metal saclarla çevirerek, elektrikli tellerle güçlendirme yoluna gitti. Ancak bu önlemler, kurnaz ayıları durdurmak için yeterli olmadı. Kıyoğlu, kovanlarını kontrol etmek için gittiğinde, ayının sacların altını kazarak içeri girdiğini ve hem balları yediğini hem de arıları telef ettiğini fark etti. Bu durum, bölge sakinleri arasında büyük bir şaşkınlık ve endişe yarattı.

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Cide'de ayı saldırısının ağır bilançosu

Cide ilçesinin Irmak Mahallesi'nde yaşayan Sami Oturak ise, ayıların arılığına girdiğini ve 40 kovana zarar verdiğini belirtti. Oturak, sağlık sorunları nedeniyle İstanbul'a gitmişken, komşularının haber vermesi üzerine yaşadığı bu üzücü durumla karşılaştı.

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Anahtar noktalar ve çözüm önerileri

Bu olaylar, bölgedeki ayı popülasyonunun artışı ve yiyecek bulma davranışlarındaki değişikliklerin bir sonucu olarak görülüyor. Vatandaşlar ve yerel yetkililer, bu probleme karşı acil önlemler alınması gerektiğini belirtiyorlar. Ayıların doğal yaşam alanlarındaki değişiklikler, onları insan yerleşimlerine daha yakın bölgelere itiyor. Bu durum, hem hayvanlar hem de insanlar için risk oluşturuyor. Uzmanlar, ayıların doğal ortamlarını koruyarak ve alternatif beslenme kaynakları sağlayarak bu tür olayların önüne geçilmesi gerektiğini vurguluyorlar.

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