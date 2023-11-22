Kastamonu'da Karla Mücadele: 39 Köy Yolu Yeniden Açıldı, 12'sinde Çalışmalar Devam Ediyor

Kastamonu'da yoğun kar yağışı sonrası 39 köy yolunun açılmasıyla rahatlama yaşanırken, Ağlı, Azdavay ve Küre'deki 12 köy yolunda ekiplerin çalışmaları devam ediyor.

Kastamonu'da yaşanan yoğun kar yağışı, 39 köy yolunun geçici olarak ulaşıma kapanmasına neden oldu. Bu durum, bölge halkının temel ihtiyaçlarını karşılamasında ve dış dünyayla bağlantıda önemli aksamalara yol açtı. Özellikle Ağlı, Azdavay ve Küre ilçelerinde yaşayan vatandaşlar, kar engeliyle karşı karşıya kaldı.

İl Özel İdaresi Müdürlüğü'nün Yoğun Çalışmaları

Kastamonu İl Özel İdaresi Müdürlüğü, karla mücadelede etkin bir rol oynayarak, kapanan yolları bir bir açmaya başladı. Ekiplerin özverili çalışmaları sayesinde, 39 köy yolunda ulaşım normale döndü. İl Özel İdaresi ekipleri, kar temizleme ve yol açma çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

12 Köy Yolunda Çalışmalar Sürüyor

Ancak hala 12 köy yolunda çalışmalar devam ediyor. Özellikle Ağlı, Azdavay ve Küre ilçelerinde bulunan bu yollar, yoğun kar nedeniyle en çok etkilenen bölgeler arasında. Ekipler, bu yolların da en kısa sürede ulaşıma açılması için yoğun bir çaba gösteriyor.

Bölge Halkının Beklentileri ve Ulaşımın Önemi

Kastamonu'daki bu köylerde yaşayan vatandaşlar, yolların açılmasını sabırsızlıkla bekliyor. Ulaşımın sağlanması, hem günlük yaşamın kolaylaşması hem de ekonomik faaliyetlerin devamı açısından büyük önem taşıyor. İl Özel İdaresi Müdürlüğü'nün çalışmaları, bu bağlamda büyük takdir topluyor.

Kastamonu'da Karla Mücadelede Son Durum

Kastamonu'da etkili olan kar yağışı sonrası 39 köy yolunun açılması, bölgede yaşayan halk için büyük rahatlama sağladı. Ancak 12 köy yolunda süren çalışmalar, hava koşullarının iyileşmesi ve ekiplerin özverili çabalarıyla umut vaat ediyor. Bölge halkı, normal yaşama dönüş için gün sayıyor.