Kastamonu'da komşu kedisini vuran şahıs mahkemede

Kastamonu'da yaşanan olayda, komşusunun iddia ettiği gibi civcivlerini yediği gerekçesiyle av tüfeği ile komşusunun kedisini vuran şahıs, mahkeme karşısına çıktı. Olay, Elyakut köyünde meydana geldi. Onur K. isimli şahıs, beslediği civcivlerinin kaybolduğunu ve komşusunun kedisinin bu durumla ilişkilendirerek bahçesinde gezmesine izin verdiğini iddia ederek, kediye ateş etti. Ancak Onur K., mahkemede savunmasında kedinin ölümünü isteyerek yapmadığını, sadece korkutmak amacıyla ateş ettiğini söyledi.

Veteriner hekimden şikayet

Kedinin sahibi Veteriner Hekim Erol Bahattin Karagözoğlu ise kedisinin sadece kuru mama ve süt ile beslendiğini, civciv ya da fare yemediğini belirtti. Ayrıca, Onur K.'nin daha önce de benzer bir olaya karıştığını ve komşusunun köpeğini vurmak istediğini dile getirdi. Kedinin ölümü sonrasında Onur K.'nin rahat tavırlar sergilediğini ve "iyi ki yaptım" şeklinde söylemlerde bulunduğunu ifade etti.

Duruşma ertelendi

Mahkeme süreci devam eden olayda, tarafların ifadeleri dinlendikten sonra dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşma 5 Mart 2024 tarihine ertelendi.