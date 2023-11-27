Kastamonu'da meydana gelen şiddetli fırtına: Vali Dallı'dan açıklamalar ve alınan önlemler

Kastamonu, dün başlayan şiddetli fırtına ve karaya oturan bir gemi ile gündeme geldi. Vali Meftun Dallı, yaşanan doğal afet ve sonuçları hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Fırtınanın etkisi ve hasar tespiti

Kastamonu'nun sahil kesimlerinde etkili olan fırtınanın neden olduğu hasarlar hakkında bilgi veren Vali Dallı, Abana ve İnebolu ilçelerinde meydana gelen sıkıntılara değindi. Özellikle Abana'da ev ve iş yerlerinin sular altında kaldığını, İnebolu'da ise limanlarda ciddi hasarlar oluştuğunu belirtti.

Kamerun Bayraklı 'Vamos' gemisinin durumu

Vali Dallı, İnebolu ilçesinde karaya oturan Kamerun bayraklı 'Vamos' gemisiyle ilgili de bilgiler paylaştı. Gemide yük olmadığını ve fırtına sonrası yüzdürülüp yüzdürülemeyeceğinin değerlendirileceğini ifade etti. Ayrıca, gemideki yakıtların boşaltılması gerekebileceğini söyledi.

Alınan önlemler ve kurtarma çalışmaları

Vali Dallı, yaşanan afet sonrasında alınan önlemleri ve yapılan kurtarma çalışmalarını aktardı. Yolların su taşkınları nedeniyle kapanmasına yönelik tedbirlerin alındığını ve Cide'de yolun tek şeritten ulaşıma açık olduğunu belirtti. Ayrıca, gemideki 12 personelin 2 saat süren çalışmalar sonucu kurtarıldığını ve herhangi bir sağlık problemi olmadığını ekledi.

Vatandaşlara destek ve hasar telafisi

Vali Dallı, vatandaşların yaşadığı kayıpların telafisi için çalışmaların yapılacağını vurguladı. Limanlardaki hasarların giderilmesi için uzun sürecek prosedürlerin başlatıldığını da ekledi.

Kastamonu Valisi Meftun Dallı'nın fırtına ve karaya oturan gemiyle ilgili açıklamaları, bölgedeki hasarın boyutunu ve alınan önlemleri gözler önüne seriyor. Vali, herhangi bir can kaybı veya yaralanma olmamasından duyduğu memnuniyeti dile getirirken, ekiplerin hasarların giderilmesi için yoğun çalışmalar yürüttüğünü belirtti.