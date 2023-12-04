Kastamonu'da meydana gelen trafik kazası: iki otomobil çarpıştı, 2 yaralı

Edinilen bilgilere göre, henüz kimlikleri tam olarak belirlenemeyen iki sürücünün kontrolünde olan 37 SP 240 ve 37 ACU 875 plakalı otomobiller, kavşakta çarpıştı. Bu çarpışmanın etkisiyle 37 ACU 875 plakalı araç ters döndü. Kazanın şiddeti, olay yerindeki hasarın boyutundan açıkça görülebiliyordu.

Kaza sonucu 2 yaralı: hızlı müdahale hayat kurtardı

Kazada, 37 SP 240 plakalı otomobilin sürücüsü E.G. ve diğer araçta bulunan H.K. yaralanarak acil müdahale gerektiren duruma düştü. Olay yerine hızla intikal eden sağlık ve polis ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaparak onları Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk etti.

Olay yerine ekipler sevk edildi: kazanın ardından inceleme başlatıldı

Kaza, çevredeki vatandaşların dikkatini çekerek hemen ilgili makamlara bildirilmesine neden oldu. Olay yerine gelen ekipler, kaza sonrası gerekli önlemleri alarak, araçları çekici yardımıyla kaldırdı. Kazayla ilgili geniş çaplı bir inceleme başlatıldı.