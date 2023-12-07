Kastamonu'da şiddetini artıran sis, sürücülere zor anlar yaşatıyor

Kastamonu, son günlerde etkisini artıran sis nedeniyle sürücüler için büyük bir zorluk haline geldi. Özellikle Kadıdağı ve Beşdeğirmenler mevkisinde yoğunlaşan sis, kara yolunda görüş mesafesini tehlikeli bir şekilde 40 metreye kadar düşürdü.

Sürücüler, Kastamonu'dan Çankırı ve Ankara gibi önemli şehirlere ulaşım sağlamak için kara yollarını tercih ediyorlar. Ancak yoğun sis nedeniyle bu yolculuklar oldukça riskli hale geldi. Sis nedeniyle sürücüler ilerlemekte zorlanıyor ve trafikte büyük bir sıkışıklık yaşanıyor.

Yetkililerden trafik uyarısı

Trafik ekipleri, sürücülere bu zorlu koşullarda dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulunuyor. Takip mesafesini korumak ve aşırı hızdan kaçınmak, sisli hava koşullarında hayati önem taşıyor. Trafik kurallarına uymak, hem sürücülerin hem de diğer yol kullanıcılarının güvenliği için elzemdir.

Kastamonu'da sisli hava ne kadar sürecek?

Meteoroloji uzmanları, Kastamonu'daki sisin ne kadar süreceği konusunda henüz kesin bir bilgi vermiyor. Ancak sürücülerin dikkatli olmaları ve hava koşullarını yakından takip etmeleri önemlidir.

Kastamonu sisinde güvenli seyahat ipuçları

Sisli hava koşullarında güvenli bir şekilde seyahat etmek için aşağıdaki ipuçlarını göz önünde bulundurabilirsiniz:

Hızı Azaltın: Hızınızı azaltarak, ani duruşlara karşı hazır olun.

Farlarınızı Açın: Sisli havalarda farlarınızı yakarak hem kendinizi hem de diğer sürücüleri görmelerini sağlayın.

Takip Mesafesi: Önünüzdeki araca yeterli bir takip mesafesi bırakın, böylece ani frenlerde kazaları önleyebilirsiniz.

Dikkatli Sürün: Sisle kaplı yolda dikkatli ve sabırlı bir şekilde ilerleyin.

Kastamonu'da yaşanan sisli hava koşulları trafiği olumsuz etkiliyor. Sürücülerin güvenliği için trafik kurallarına uymaları hayati önem taşıyor.