Kastamonu'da şiddetli fırtına seraları vurdu: büyük hasar kaydedildi

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde sabah saatlerinden itibaren etkili olan şiddetli fırtına, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 'turuncu' kodla önceden uyarılmıştı. Beklenen fırtına, özellikle seralarda büyük maddi hasarlara yol açtı.

İnebolu'da seraların durumu

İnebolu ilçesindeki seralar, fırtınanın etkisiyle ciddi zarar gördü. Yerel çiftçiler, seraların camlarının kırıldığını, yapıların hasar gördüğünü ve ürün kayıplarının yaşandığını bildirdi. Bu durum, bölgedeki tarım faaliyetlerini olumsuz etkileyerek, çiftçiler için ekonomik kayıplara neden oldu.

Fırtınanın yarattığı zarar ve tahminler

Fırtınanın yarattığı hasar, hem yerel hem de bölgesel düzeyde hissedildi. Meteoroloji uzmanları, fırtınanın şiddetinin akşam saatlerinde daha da artacağını ve buna bağlı olarak ek hasarların oluşabileceğini öngörüyor. Halka, dikkatli ve hazırlıklı olmaları konusunda çağrılar yapılıyor.

Acil durum ve önlemler

Yetkililer, fırtınaya karşı acil önlemler alınması gerektiğinin altını çiziyorlar. Bölgedeki tüm ilgili birimler, olası acil durumlara karşı teyakkuzda. İlçe sakinleri ve çiftçiler, zararın en aza indirilmesi için gerekli önlemleri alıyorlar.