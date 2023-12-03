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Kastamonu'da sokak köpekleri ilçe merkezindeki ayıya saldırdı

Kastamonu'nun Küre ilçesi sakinleri, beklenmedik bir olaya tanık oldu. Gece saatlerinde, ilçe merkezine inen bir ayı, sokak köpeklerinin dikkatini çekti. Bu sıradışı olay, bölge halkı tarafından merak ve şaşkınlıkla izlendi.

Edinilen bilgilere göre, ayıyı fark eden sokak köpekleri, saldırıya geçme niyetiyle harekete geçti. Ancak, kendini korumak isteyen ayı, köpekleri etkili bir şekilde uzaklaştırmaya çalıştı. Bu gergin anlar, bölgedeki vatandaşlar tarafından cep telefonları ile kaydedildi.

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Vatandaşların müdahalesiyle son bulan gerilim

Görüntüler, köpeklerin ayıya saldırmak için çaba gösterdiğini, ancak ayının kendini savunmayı başardığını gösteriyor. Vatandaşlar, duruma müdahale ederek korna çalarak ayıyı bölgeden uzaklaştırmaya çalıştı. Bu girişim, potansiyel bir çatışmanın önüne geçti.

Küre'de sıra dışı bir gece

Küre ilçesinde yaşanan bu olay, sosyal medyada ve yerel haberlerde geniş yankı buldu. Vatandaşlar tarafından çekilen videolar, olayın şaşırtıcı ve ender görülen bir doğa olayı olduğunu kanıtlar nitelikte.

Küre ilçesindeki bu olay, doğanın ve şehir yaşamının kesiştiği nadir anlardan birini ortaya koydu. Vatandaşların hızlı müdahalesi sayesinde herhangi bir yaralanma olmadan sona erdi.

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