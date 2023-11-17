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Kastamonu'da "Süper Meyve" Aronya üniversite öğrencilerine anlatıldı

Kastamonu Üniversitesi Turizm Fakültesi, öğrencilerine besin değeri ve antioksidan özelliğiyle dikkat çeken "süper meyve" aronyayı tanıttı. Girişimci Ercüment Oğuz, deneyimlerini paylaştı

Ercüment Oğuz'un ilham veren hikayesi

Konferansta, paslanmaz çelik üretimi fabrikası sahibi olan Ercüment Oğuz'un ilginç hikayesi öne çıktı. Oğuz, Kovid-19 salgını sırasında memleketi Kastamonu'nun Şenpazar ilçesine dönüş yaparak yerel tarıma yatırım yapmaya karar verdi. Oğuz, "Katma değeri yüksek, ihracat potansiyeli taşıyan ve sağlığa olumlu etkileri bulunan bir ürün olduğunu düşünerek bu yola çıktım. Şenpazar ilçesinde toplam 42 bin 800 ağaç ve 125 dönüm ekili alan ile Türkiye'nin en büyük açık bahçecilik işletmelerinden biriyiz." şeklinde konuştu.

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Salgın döneminde doğanın önemi

Ercüment Oğuz, salgının insanlara doğanın ve toprağın ne kadar değerli olduğunu hatırlattı ve gelecekte tarımın önemli bir sektör olacağını vurguladı. Ayrıca, Tarım ve Orman Bakanlığının başlattığı Tarımda Planlı Üretim konusuna da değinen Oğuz, "Tarım, Cumhuriyetin kuruluşundaki devrimler gibi bir devrim yaşıyor. Eğer başarabilirsek, Türkiye tarım açısından büyük bir başarıya imza atacak." dedi.

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Şenpazar Belediyesi, girişimcilere destek oluyor

Şenpazar Belediye Başkanı Cem Çınar da ilçelerinin yaban mersini üretimi konusunda büyük ilerlemeler kaydettiğini ve girişimcileri desteklemeye devam edeceklerini belirtti. Şenpazar ilçesi, tarım alanında büyümeye ve çeşitlenmeye devam ediyor.

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Teşekkür belgesi ile ödüllendirildi

Programın sonunda Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Alptekin Sökmen, Ercüment Oğuz'a katkılarından dolayı teşekkür belgesi takdim etti.

Kastamonu Üniversitesi Turizm Fakültesi, öğrencilere aronyanın sağlık ve tarım alanındaki önemini vurgulayarak geleceğin tarım sektöründe yatırım yapmaları gerektiğini anlattı.

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