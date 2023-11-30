Kastamonu'da trafik kazası: ekskavatör yüklü tır devrildi, büyük facia ucuz atlatıldı

Kastamonu İnebolu'da, direksiyon hakimiyetini kaybeden tır sürücüsünün neden olduğu kazada ekskavatör devrildi. Büyük bir facianın ucuz atlatıldığı olayda, can kaybı veya yaralanma olmadı.

Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, kaza getirdi

Kaza, Kastamonu-İnebolu karayolu İkiçay mevkiinde meydana geldi. İsmi henüz öğrenilemeyen tır sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, yoldan çıkan araç büyük bir tehlike yarattı. Tır, içerisinde ağır tonajlı bir ekskavatör taşıyordu ve bu, kazanın potansiyel tehlikesini artırıyordu.

Ekskavatör yola devrildi, şans eseri büyük bir facia önlendi

Yoldan çıkan tırın dorsesindeki ekskavatör, kontrolden çıkarak yola devrildi. Bu durum, olası bir faciayı beraberinde getirebilirken, şans eseri devrilen ekskavatörün çevredeki diğer araçlara çarpmaması ve tırın şarampole yuvarlanmaması, büyük bir felaketi önledi.

Kazada can kaybı ya da yaralanma yok

Bu tehlikeli kazada neyse ki can kaybı ya da ciddi bir yaralanma meydana gelmedi. Olay yerine hızla ulaşan emniyet güçleri ve sağlık ekipleri, gerekli önlemleri aldı. Kazaya karışan araçların çekici yardımı ile kaldırılması ve yolun tekrar trafiğe açılması için çalışmalar hızla başlatıldı.