  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Kastamonu'da trafik kazası: ekskavatör yüklü tır devrildi, büyük facia ucuz atlatıldı
Kastamonu'da trafik kazası: ekskavatör yüklü tır devrildi, büyük facia ucuz atlatıldı

Kastamonu'da trafik kazası: ekskavatör yüklü tır devrildi, büyük facia ucuz atlatıldı

Kastamonu İnebolu'da, direksiyon hakimiyetini kaybeden tır sürücüsünün neden olduğu kazada ekskavatör devrildi. Büyük bir facianın ucuz atlatıldığı olayda, can kaybı veya yaralanma olmadı.

Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, kaza getirdi

Kaza, Kastamonu-İnebolu karayolu İkiçay mevkiinde meydana geldi. İsmi henüz öğrenilemeyen tır sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, yoldan çıkan araç büyük bir tehlike yarattı. Tır, içerisinde ağır tonajlı bir ekskavatör taşıyordu ve bu, kazanın potansiyel tehlikesini artırıyordu.

ekskavator-yuklu-tir-devrildi-1.jpg

Ekskavatör yola devrildi, şans eseri büyük bir facia önlendi

Yoldan çıkan tırın dorsesindeki ekskavatör, kontrolden çıkarak yola devrildi. Bu durum, olası bir faciayı beraberinde getirebilirken, şans eseri devrilen ekskavatörün çevredeki diğer araçlara çarpmaması ve tırın şarampole yuvarlanmaması, büyük bir felaketi önledi.

Kazada can kaybı ya da yaralanma yok

Bu tehlikeli kazada neyse ki can kaybı ya da ciddi bir yaralanma meydana gelmedi. Olay yerine hızla ulaşan emniyet güçleri ve sağlık ekipleri, gerekli önlemleri aldı. Kazaya karışan araçların çekici yardımı ile kaldırılması ve yolun tekrar trafiğe açılması için çalışmalar hızla başlatıldı.

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Güncel
Bolu Gündem yine tarihi bir misyon üstleniyor ve tarafları canlı yayında tartışmaya davet ediyor
Bolu Gündem yine tarihi bir misyon üstleniyor ve tarafları canlı yayında tartışmaya davet ediyor
İYİ Parti ve CHP liderlerinin önemli buluşması
İYİ Parti ve CHP liderlerinin önemli buluşması
Bolu Gölcük Tabiat Parkı, fırtınanın ardından yeniden açıldı
Bolu Gölcük Tabiat Parkı, fırtınanın ardından yeniden açıldı
Nadir Görülen Anadolu Parsı, Aylar Sonra Yeniden Fotokapana Yakalandı
Nadir Görülen Anadolu Parsı, Aylar Sonra Yeniden Fotokapana Yakalandı
Bolu'da Siyasi Arenada Gerilim Yükseliyor: AK Parti ve CHP'nin karşılıklı meydan okumaları
Bolu'da Siyasi Arenada Gerilim Yükseliyor: AK Parti ve CHP'nin karşılıklı meydan okumaları
Kış geldi grip ve soğuk algınlığı evlerin başmisafirleri oldu
Kış geldi grip ve soğuk algınlığı evlerin başmisafirleri oldu
Düzce'ye Bolu'dan önemli ziyaret: Fırtına hasarı gündemde
Düzce'ye Bolu'dan önemli ziyaret: Fırtına hasarı gündemde
Elektrikli otomobil satışlarında tüketiciyi koruyan yeni düzenleme yürürlüğe girdi
Elektrikli otomobil satışlarında tüketiciyi koruyan yeni düzenleme yürürlüğe girdi