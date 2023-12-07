Kastamonu'da trafik kazası: hafif ticari araç ve traktör çarpışması sonucu 1 yaralı

Kaza anı: iki araç kafa kafaya

İddialara göre, 58 yaşındaki Cemal Can'ın kullandığı hafif ticari araç, aynı istikamette ilerleyen Yaşar Kayıkçı'nın yönetimindeki traktöre arkadan çarptı. Bu şiddetli çarpışma, adeta ortalığı savaş alanına çevirdi.

Yaralıya hızlı müdahale

Kaza sonucunda yola savrulan ve ağır yaralanan Cemal Kaba, olay yerine hızla intikal eden sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılarak Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Yaralının sağlık durumu ile ilgili güncel bilgiler bekleniyor.

Olay yerinde güvenlik önlemleri

Kazanın ardından bölgeye ulaşan jandarma ekipleri, çevrede geniş çaplı güvenlik önlemleri aldı. Trafik akışını kontrol altına alarak, olası bir başka kazanın önüne geçmeye çalıştılar. Ayrıca, kazanın nedenlerini ve detaylarını araştırmak için kapsamlı bir inceleme başlatıldı.