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Kastamonu'da viraj kazası: 3 yaralı!

Kastamonu'da viraj kazası: 3 yaralı!

Kastamonu'nun Cide ilçesinde yaşanan trafik kazası, virajı alamayan bir otomobilin refüjdeki ağaca çarpmasıyla meydana geldi. Kazada, araç karşı şeride geçerek durabildi, ancak 3 kişi yaralandı.

Bilgilere göre, K.Y. tarafından kullanılan ve plakası henüz öğrenilemeyen bir otomobil, virajı alamayarak refüjde bulunan ağaca çarptı. Bu çarpışma sonucunda araç, karşı şeride geçerek kaldırım kenarında durabildi.

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3 Yaralı var!

Kaza sonucunda araç sürücüsü K.Y. ile yolcuları M.Y. ve K.Y. yaralandı. Yaralılar, kendi imkanlarıyla Cide Devlet Hastanesi'ne ulaştılar. Kazanın ardından olay yerine gelen polis ekipleri, detaylı incelemelerde bulunarak kazanın nedenlerini araştırdılar.

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Güvenlik önlemleri ve uyarılar önemli!

Trafik kazaları, sık sık hayat kaybına yol açabilen olaylardır. Sürücülerin virajlara yaklaşırken hızlarını kontrol etmeleri ve dikkatli olmaları hayati öneme sahiptir. Ayrıca, güvenlik kemeri kullanımı da kaza anında ciddi yaralanmaları önleyebilir.

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