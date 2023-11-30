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Kastamonu'da yaban hayatı izleme çalışmaları: Ilgaz Dağı ve Tosya Gavurdağı örneği

Kastamonu'da yaban hayatı izleme çalışmaları: Ilgaz Dağı ve Tosya Gavurdağı örneği

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü 10. Bölge Müdürlüğü tarafından Ilgaz Dağı ve Tosya Gavurdağı’nda bulunan yaban hayatı geliştirme sahalarında kapsamlı bir envanter çalışması gerçekleştirildi.

İnovatif Metodoloji: sürek-bek yöntemi

Bu çalışma, sürek-bek metodunu kullanarak yapıldı. Bu yöntem, doğal yaşam alanlarını korumak ve yaban hayvanlarını izlemek için etkili bir strateji olarak bilinir. Sürek-bek metodu, sürekçilerin (hareket eden gözlemcilerin) ve bekçilerin (sabit noktalardaki gözlemcilerin) koordineli çalışmasıyla, hayvanların tespit edilmesini ve sayılmasını içerir. Bu metot, bölgedeki yaban hayatının doğru bir şekilde kayıt altına alınması için elzemdir.

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Alanların belirlenmesi ve çalışmanın kapsamı

Çalışma, Ilgaz Dağı yaban hayatı geliştirme sahasında 85-100 hektarlık 9 örnek alan ve Tosya Gavurdağı yaban hayatı geliştirme sahasında yine 85-100 hektarlık 7 örnek alanı kapsıyor. Bu özenle seçilmiş alanlar, çalışmanın detaylı ve kapsamlı olmasını sağlıyor.

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Zengin biyoçeşitlilik ve yaban hayatı

Envanter sonuçları, bölgedeki zengin biyoçeşitliliği ve yaban hayatını ortaya koyuyor. Ayı, yaban domuzu, kurt, geyik ve karaca gibi çeşitli türlerin izleri ve dışkıları bu alanlarda tespit edildi. Bu sonuçlar, Kastamonu'nun yaban hayatı açısından ne kadar zengin bir habitat olduğunu gösteriyor.

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Geleceğe yönelik adımlar ve koruma çalışmaları

Bu çalışma, bölgedeki yaban hayatını koruma ve sürdürülebilir yönetim stratejilerinin geliştirilmesinde önemli bir rol oynuyor. Elde edilen veriler, bölgedeki yaban hayvanı popülasyonlarının takibi ve korunması için değerli bilgiler sağlıyor. Ayrıca, bu çalışmalar, ekosistemlerin sağlığı ve sürdürülebilirliği açısından kritik öneme sahip.

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