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Kastamonu'da yaralı bıldırcın, sağlığına kavuşarak doğaya dönüyor

Kastamonu'da yaralı bıldırcın, sağlığına kavuşarak doğaya dönüyor

Kastamonu'da doğa sever vatandaşlar tarafından bulunan yaralı bir bıldırcın, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Kastamonu İl Şube Müdürlüğü ekiplerince kurtarıldı.

Yaban hayatının korunması ve rehabilitasyonu konusunda hassas bir çalışma yürüten ekipler, bıldırcını hemen veteriner kliniğine götürdüler.

Veteriner kliniğinde özenle tedavi edildi

Küçük kuşun sağlık durumu, veterinerler tarafından titizlikle değerlendirildi. Yapılan muayene ve tedaviler sonucunda bıldırcının sağlığına kavuştuğu belirlendi. Bu süreçte, yaralı hayvanın bakımı ve iyileşmesi için her türlü önlem alındı. Kastamonu'da gerçekleştirilen bu örnek müdahale, doğa koruma bilincinin önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

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Doğaya geri dönüş: özgürlüğe kavuşan bıldırcın

Tedavisi tamamlanan bıldırcın, doğal yaşam alanına bırakılarak özgürlüğüne kavuştu. Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri, bu duygusal anı ölümsüzleştirdi. Bu başarılı rehabilitasyon, doğanın ve yaban hayatının korunması konusunda toplumsal farkındalığı artırmada önemli bir adım oldu.

Kastamonu'da doğa koruma çalışmaları devam ediyor

Kastamonu, yaban hayatı ve doğal güzellikleriyle bilinen bir bölge. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, bölgedeki yaban hayatının korunması için sürekli çalışmalar yürütmekte. Yaralı bıldırcın vakası, bu çalışmaların ne kadar hayati olduğunu bir kez daha kanıtladı.

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