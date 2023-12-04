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Kastamonu'daki köy yangını: ahır ve samanlık kullanılmaz hale geldi

Kastamonu'daki köy yangını: ahır ve samanlık kullanılmaz hale geldi

Kastamonu'nun Merkez ilçesine bağlı Oğul köyünde meydana gelen trajik yangın, ahır ve samanlık yapılarını tamamen kullanılamaz hale getirdi. Acil durum ekipleri, yangına hızla müdahale ederek daha büyük bir felaketi önledi.

Oğul köyünde, henüz bilinmeyen bir sebeple başlayan yangın, kısa sürede ahır ve samanlığı sardı. Yangını fark eden köylüler, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak söndürdü.

İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi hayat kurtardı

İtfaiye ekiplerinin etkili ve hızlı müdahalesi sayesinde, yangın sadece maddi hasarla sınırlı kaldı. Olay yerine hızla ulaşan itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak daha büyük bir felaketin önüne geçti. Can kaybı ya da yaralanma olmaması, ekiplerin profesyonel müdahalesinin önemini bir kez daha ortaya koydu.

Yangının sebebi araştırılıyor

Yangının çıkış nedeni hakkında derinlemesine bir inceleme başlatıldı. Yetkililer, yangının sebebini belirlemek ve benzer olayların önüne geçmek için detaylı bir soruşturma yürütüyor.

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