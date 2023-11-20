Kastamonu'nun Cide ilçesinde fırtına felaketi: Bartın-Cide karayolunda göçük

Fırtına Cide'yi vurdu: dev dalgaların şiddetiyle yol çöktü

Kastamonu'nun Cide ilçesi, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün turuncu kodlu uyarısı sonrası şiddetli fırtınanın etkisi altına girdi. Cide sahilinde oluşan dev dalgalar, etkisini sahil şeridinde de gösterdi. Bartın-Cide arasındaki D010 karayolu, dalgaların yol açtığı su birikintileri ve göçüklerle savaş halinde.

Önlemler artırılıyor: trafik akışı kontrollü sağlanıyor ​​​​​​​

Cide-Bartın yolunda meydana gelen göçük sonrası, Karayolları ve jandarma ekipleri hızla bölgeye intikal etti. Çöken yolda alınan önlemlerle, trafik akışı kontrollü bir şekilde devam ediyor. Ekipler, yolu kullanmak zorunda olan sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

Cide'de yaşamın zorlukları: fırtına ve göçük etkisi ​​​​​​​

Cide ilçesinde yaşayan vatandaşlar ve sürücüler, fırtınanın yol açtığı dev dalgalar ve göçük sebebiyle zor anlar yaşıyor. Sahil şeridindeki bu doğal afet, hem günlük yaşamı hem de ulaşımı olumsuz etkiliyor.

Meteorolojik uyarılar ve önlemler

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Cide için verdiği turuncu kodlu uyarı, bölge halkını ve yetkilileri tedbirli olmaya itiyor. Özellikle sahil kesimlerinde yaşanan fırtına ve oluşan dev dalgalar, alınması gereken önlemlerin önemini bir kez daha ortaya koyuyor.

Güvenlik ve yol bakım çalışmaları:ekipler seferber oldu

Karayolları ve jandarma ekipleri, Cide-Bartın yolundaki göçük alanında yoğun bir çalışma yürütüyor. Güvenlik önlemleri ve yol bakım çalışmaları ile bölge halkının ve sürücülerin güvenliği için çaba sarf ediliyor.