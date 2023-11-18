Kastamonu'nun Doğal Güzelliği Ersizlerdere Tabiat Parkı, Ziyaretçi Akınına Uğruyor

Kastamonu'nun Küre ilçesinde bulunan ve tarihi kervan yolunu içeren Ersizlerdere Tabiat Parkı, tur şirketleri ve doğaseverlerin ilgisini çekmeye devam ediyor.

Özellikle sonbaharın renk cümbüşüyle büyülenen park, Türkiye'nin birçok şehrinden turistleri ağırlayarak bölge ekonomisine katkı sağlıyor.

Ersizlerdere Tabiat Parkı, 12 kilometrelik tarihi kervan yolunu içeriyor ve ziyaretçilere muhteşem bir doğa deneyimi sunuyor. Her geçen gün artan ilgi, tur şirketlerinin bölgeye düzenlediği turlarla daha da artıyor. Tur şirketleri, bölgeye düzenledikleri turlarla hem tanıtımına katkı sağlıyor hem de doğaseverlere unutulmaz anlar yaşatıyor.

Kırsal Turizm Uzmanı Ayfer Kurulay tarafından düzenlenen 12 kilometrelik tarihi kervan yolu güzergahındaki gezi, doğa tutkunları ve tarih meraklıları için benzersiz bir deneyim sunuyor. Tur sırasında bölgenin biyo-çeşitliliği hakkında bilgi veriliyor ve katılımcılar, doğanın güzellikleri içinde keyifli bir yürüyüş yapıyorlar.

Küre Ersizlerdere Kalkınma ve Eğitim ve Eko Turizm Derneği Başkanı Mustafa Çağır, ekoturizmin gelişmesinin bölge halkının gelir elde etmesine katkı sağladığını belirtti. Ayrıca, bölge ekonomisinin desteklenmesi için doğal ve organik ürünlerin satışının yapıldığı köydeki işletmelere de dikkat çekti.

Ersizlerdere Tabiat Parkı, sadece doğal güzellikleriyle değil, aynı zamanda tarihi ve kültürel zenginlikleriyle de dikkat çekiyor. Etkileyici manzaralar, tarih kokan kervan yolu ve doğal ürünlerle donatılmış köy, ziyaretçilere unutulmaz bir deneyim sunuyor.