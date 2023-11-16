Kastamonu'nun İhsangazi İlçesi'nde gerçekleşen anlamlı etkinlikte, 2 bin fidan dağıtıldı

Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde, çevre bilincini artırmak ve doğayı korumak amacıyla anlamlı bir etkinlik düzenlendi. Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında, İhsangazi'de camilere gelen vatandaşlara 2 bin fidan dağıtımı yapıldı.

İhsangazi Orman İşletme Müdürü Nihat Ertürk, bu etkinliğin amacının vatandaşları ağaç dikimi konusunda bilinçlendirmek olduğunu belirtti. Ertürk, "Milli Ağaçlandırma Günü vesilesiyle, doğa sevgisini ve çevre bilincini artırmak amacıyla bu fidanları dağıtıyoruz," dedi. Etkinlik, doğaya katkı sağlamak ve İhsangazi ilçesinin yeşil alanlarını artırmak için büyük önem taşıyor.

Topluluk katılımıyla doğa sevgisi

Bu özel etkinlik, topluluk katılımını teşvik etmek ve doğaya olan sevgiyi artırmak için düzenlendi. Camilere gelen vatandaşlar, aldıkları fidanları dikerek doğaya katkıda bulunma şansı elde ettiler. Bu, bölgedeki yeşil alanların genişlemesine ve çevre bilincinin yaygınlaşmasına katkı sağlayacak önemli bir adım olarak görülüyor.

Gelecek nesiller için yeşil bir miras

İhsangazi ilçesinde gerçekleştirilen bu etkinlik, gelecek nesillere yeşil bir miras bırakma hedefiyle de öne çıkıyor. Vatandaşların aktif katılımıyla gerçekleşen fidan dikimi, sürdürülebilir çevre politikalarının önemini vurguluyor ve toplumda çevre bilincinin artmasına yardımcı oluyor.

İhsangazi ilçesi, bu etkinlikle birlikte, doğa dostu ve yeşil bir toplum olma yolunda önemli bir adım atmış oldu. Milli Ağaçlandırma Günü'nün anlam ve önemini vurgulayan bu etkinlik, bölge halkının çevre konusunda daha duyarlı hale gelmesine katkıda bulunuyor.