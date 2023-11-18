Kastamonu'nun Pınarbaşı İlçesindeki Horma Kanyonu, Bakım ve Onarım Çalışmaları Nedeniyle Geçici Olarak Ziyarete Kapatıldı

Kastamonu'nun doğal güzelliklerinden biri olan Horma Kanyonu, turizme kazandırılma çalışmaları kapsamında geçici olarak ziyarete kapatıldı.

Pınarbaşı ilçesinde bulunan Zarı Çayı üzerinde yer alan Horma Kanyonu, turistlerin ve doğaseverlerin ilgisini çekiyor. Ancak, kanyonun girişinden Ilıca Şelalesi'ne kadar olan yaklaşık 3 kilometrelik ahşap yürüyüş yolu bakım ve onarıma alındı.

Bakım ve onarım çalışmalarının başlamasıyla birlikte kanyon girişi ziyaretçilere kapatıldı. Özellikle kış mevsiminin etkili olduğu bu dönemde, bölgedeki yağışların tehlike oluşturması nedeniyle ahşap yürüyüş yolu, güvenlik ve kullanım açısından kontrol ediliyor. Bu süreçte ziyaretçilere kanyonun kapalı olduğu ve tadilatın tamamlanmasının ardından tekrar ziyarete açılacağı bildirildi.

Horma Kanyonu, doğal güzellikleri ve etkileyici manzarasıyla bölgeye gelen ziyaretçilere unutulmaz bir deneyim sunuyor. Ahşap yürüyüş yolu sayesinde kanyonun çeşitli noktalarından kolayca gezilebiliyor ve doğanın sunduğu güzellikleri keşfetmek mümkün oluyor.

Pınarbaşı ilçesi, Kastamonu'nun turistik potansiyeli yüksek bölgelerinden biri olarak öne çıkıyor. Doğal zenginlikleri, tarihi dokusu ve turistik mekanlarıyla Kastamonu, her yıl binlerce ziyaretçiyi ağırlayarak bölge turizmine katkı sağlıyor.