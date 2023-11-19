Kastamonu'nun Tosya ilçesinde, ormanlık alanda kayıp erkek cesedi bulundu

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde, kaybolan bir vatandaşın trajik ölümü, şehirde derin üzüntü yarattı. Nazım Arkan adlı erkeğin gece saatlerinde kaybolmasının ardından ailesi tarafından yapılan ihbar sonucunda, ormanlık bir alanda cansız bedeni bulundu.

Olay, Tosya'nın Harsat Mahallesi mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre Nazım Arkan, gece kaybolmuş ve ailesi endişelenerek durumu hemen yetkililere bildirmişti. Arkan'ın kaybolmasının ardından başlatılan arama çalışmaları, Tosya'nın ormanlık bölgelerinde yoğunlaştırıldı ve bu süreçte arama kurtarma ekipleri büyük bir çaba harcadı.

Cansız beden ormanlık alanda bulundu

Arama çalışmaları sırasında, Nazım Arkan'ın cansız bedeni, Tosya ilçesindeki ormanlık alanda bulundu. Bu üzücü gelişme, ailenin ve çevre sakinlerinin endişelerini haklı çıkardı. Cenaze olay yerinden kaldırılarak, otopsi işlemi için Tosya Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Soruşturma başlatıldı

Olayın ardından Cumhuriyet savcısı, olay yerinde incelemelerde bulunarak soruşturmayı başlattı. Nazım Arkan'ın ölümüne neyin sebep olduğu ve kaybolma süreci hakkında detaylı bir soruşturma başlatıldı. Yetkililer, Arkan'ın ölümünün şüpheli olduğunu düşünüyor ve olayın arka planını aydınlatmaya çalışıyorlar.