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Kastamonu'nun Tosya ilçesinde uyuşturucu operasyonu: 20 kişi gözaltında

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde uyuşturucu operasyonu: 20 kişi gözaltında

Tosya'da düzenlenen geniş çaplı uyuşturucu operasyonunda 20 kişi gözaltına alındı. Esrar, sentetik hap ve metamfetamin ele geçirildi, 7 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Tosya'da büyük uyuşturucu operasyonu: 20 gözaltı

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde, uyuşturucu ticaretiyle mücadele kapsamında gerçekleştirilen geniş çaplı operasyonda 20 kişi gözaltına alındı. Tosya Cumhuriyet Savcılığı'nın koordinasyonunda, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü ve Tosya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin katılımıyla yürütülen çalışmalar, ilçe merkezi ve çevresindeki bağ evlerini kapsayan bir alanda yoğunlaştı.

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Kapsamlı istihbarat çalışması ve eş zamanlı baskınlar

Yürütülen titiz istihbarat çalışmaları sonucu belirlenen 22 adreste eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından planlandı ve başarıyla icra edildi. Bu operasyon, bölgede uyuşturucu ticaretine yönelik önemli bir darbe olarak görülüyor.

Çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi

Yapılan aramalarda, çeşitli miktarlarda esrar, sentetik hap, metamfetamin gibi uyuşturucu maddeler ve bir kurusıkı tabanca ele geçirildi. Bu bulgular, bölgedeki uyuşturucu ticaretinin çeşitliliğini ve yaygınlığını ortaya koyuyor.

20 şüpheli gözaltında, 7'si adliyeye sevk edildi

Operasyon sonucunda gözaltına alınan 20 şüpheliden 13'ü, ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Kalan 7 şüpheli ise adli makamlara sevk edildi.

Bu operasyon, Kastamonu ve çevresindeki uyuşturucu ile mücadeledeki kararlılığın bir göstergesi. Emniyet güçlerinin bu tür operasyonları, bölgedeki uyuşturucu ticaretini önlemek ve toplumsal güvenliği artırmak adına büyük önem taşıyor.

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