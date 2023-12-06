Kaza anı güvenlik kamerasında: Karabük'te kontrolsüz araç dubaları yıktı

Kontrolden çıkan otomobil, bir kafenin önünde bulunan taş dubaları hedef aldı. Dubalar, aracın hızını keserek daha büyük bir felaketin önüne geçti. Olayın etkileyici görüntüleri, çevredeki güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Şans eseri yaralanan yok: faciadan dönüldü

Bu beklenmedik kazada, şans eseri hiçbir yaya veya diğer sürücüler zarar görmedi. Olay yerinde kimsenin bulunmaması, olası bir faciayı önledi. Olay yerine hızla ulaşan güvenlik güçleri ve ilk yardım ekipleri, gerekli kontrolleri yaptı.

Araçta maddi hasar meydana geldi

Kazadan sonra araçta ciddi maddi hasarın olduğu gözlendi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Yetkililer, sürücülerin daha dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu.

Güvenlik kameraları olayı saniye saniye kaydetti

Karabük'teki bu kaza, trafik güvenliği konusunda ciddi soruları da beraberinde getirdi. Bölge sakinleri ve yetkililer, benzer olayların önlenmesi için daha fazla önlem alınmasını talep ediyor. Güvenlik kameralarının kaydettiği görüntüler, kazanın detaylarını ortaya koyuyor.