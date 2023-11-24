Kazanın meydana geldiği gün: kuvvetli fırtınanın etkisiyle facia

Zonguldak Ereğli'de batan Kafkametler gemisinin 9 mürettebatını arama çalışmaları devam ediyor. İlk bulunan 3 mürettebatın ardından, umutlar diğer kayıp mürettebatın bulunması üzerine yoğunlaşıyor.

19 Kasım'da, Zonguldak'ın Ereğli ilçesi açıklarında, şiddetli fırtına nedeniyle Türk gemisi Kafkametler, mendireğe çarparak batma tehlikesi yaşadı. Bu olay sonucunda gemi, kıyıya yaklaşık 60 metre mesafede sulara gömüldü. Kazanın hemen ardından başlayan arama kurtarma çalışmaları, havadan ve denizden yoğun bir çaba ile devam etti. Ekipler, karadan termal kameralar kullanarak da destek sağladı.

İlk bulunan cansız bedenler ve devam eden arama çalışmaları

Facianın ardından ilk olarak geminin aşçısı Metin Usta'nın cansız bedeni kıyıya vurdu. Bu üzücü buluşun ardından, geminin kaptanı İsmail Kaptan ve 2. kaptan Hıfzı Tarhan'ın cansız bedenleri de suların derinliklerinden çıkarıldı. Bu bulgular, zorlu arama kurtarma ekiplerinin çabalarının bir sonucu olarak kaydedildi.

Devam eden yoğun arama çalışmaları ve umutlar

Kazadan bu yana geçen sürede, Kafkametler gemisinin kayıp 9 mürettebatının bulunması için aralıksız çalışmalar sürdürüldü. Arama ekipleri, deniz ve hava araçları ile geniş bir alanda operasyonlarını yoğunlaştırdı. Bölgedeki zorlu hava koşullarına rağmen, kurtarma ekipleri, mürettebatın diğer üyelerini bulmak için umutlarını koruyor.

Uzman ekiplerin zorlu mücadelesi ve toplumun desteği

Bu zorlu süreçte, arama kurtarma ekipleri, deneyimleri ve uzmanlıklarıyla ön plana çıkıyor. Toplumun da desteğiyle, bu zorlu koşullar altında çalışmalarını sürdüren ekipler, mürettebatın geri kalanını bulmak için ellerinden geleni yapıyor.

Devam eden arama ve toplumun umudu

Kafkametler gemisinin kayıp mürettebatını arama çalışmaları, bölgede devam ediyor. Toplumun umudu, ekiplerin bu zorlu koşullarda başarılı olması yönünde. Arama kurtarma çalışmaları, bölge halkının da desteğiyle sürdürülüyor.